Всё, что известно о новом теракте ВСУ в Волгограде

В результате террористической атаки в Волгограде пострадали трое человек, одна из которых была госпитализирована с переломом плеча и ранениями осколками стекла. Также стало известно о тушении пожара в доме по ул. Кропоткина, 1, на севере Волгограда. В результате массированной атаки повреждения были зафиксированы в четырех МКД — по ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 повреждено остекление в квартирах, есть повреждения на улицах Восточно-Казахстанская, 12, Николая Отрады, 4а.