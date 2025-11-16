Ричмонд
В Константиновке ВС РФ уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили 7 вражеских пунктов управления беспилотниками и не менее 12 солдат ВСУ на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено 7 пунктов управления БПЛА с военнослужащими ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 12 солдат ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Константиновки был ликвидирован бронетранспортер, пикап, квадроцикл и наземный роботехнический комплекс ВСУ.

