В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ночью перехватили и уничтожили три БПЛА над Воронежской областью.
«Обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект (в Воронежской области — ред.), возникло возгорание, которое было оперативно потушено», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что количество сбитых за ночь БПЛА увеличилось до шести.
В одном районе при падении подавленного БПЛА также поврежден фасад частного дома и забор, уточнил Гусев.
