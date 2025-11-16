Ричмонд
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили инфраструктурный объект в Воронежской области, возникло возгорание, которое было оперативно потушено, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ночью перехватили и уничтожили три БПЛА над Воронежской областью.

«Обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект (в Воронежской области — ред.), возникло возгорание, которое было оперативно потушено», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что количество сбитых за ночь БПЛА увеличилось до шести.

В одном районе при падении подавленного БПЛА также поврежден фасад частного дома и забор, уточнил Гусев.

