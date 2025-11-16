Ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту утром 16 ноября

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода утром 16 ноября. Они действовали с 4:55 до 5:50. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
В настоящее время, по данным онлайн-табло, задержаны два рейса. Самолет N4−413 до Казани перевозчика Nordwind перенесен с 2:00 на 12:15. Также рейс RT-247 в Оренбург авиакомпании UVT-Aero должен вылететь в 12:50 вместо 8:00.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Пассажирам рекомендуется отслеживать статус рейса на онлайн-табло воздушной гавани или уточнять информацию в авиакомпании. При нахождении в здании аэропорта необходимо следить за объявлениями по громкой связи.