Ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту утром 16 ноября

В настоящее время, по данным онлайн-табло, задержаны два рейса. Самолет N4−413 до Казани перевозчика Nordwind перенесен с 2:00 на 12:15. Также рейс RT-247 в Оренбург авиакомпании UVT-Aero должен вылететь в 12:50 вместо 8:00.