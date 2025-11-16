Власти Волгограда призвали не снимать атаки БПЛА и работу ПВО

Оперативный штаб Волгоградской области обратился к жителям с важным напоминанием после ночной атаки беспилотников, в результате которой пострадали четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Власти настоятельно просят граждан не снимать на фото и видео атаки БПЛА, работу систем противовоздушной обороны и их последствия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на оперштаб.
Подчеркивается, что любая информация, опубликованная в открытом доступе, может быть использована противником. Фотографии и видеозаписи помогают врагу анализировать траекторию полета дронов, выявлять расположение средств ПВО и оценивать эффективность нанесенных ударов. Это позволяет корректировать последующие атаки, делая их более точными и разрушительными.
В регионе действует законодательная ответственность за распространение подобных сведений. Запрет касается данных, по которым можно определить тип, место падения или запуска беспилотника, а также характер повреждений на объектах.
Кроме того, штаб напомнил о ключевом правиле безопасности: при обнаружении обломков БПЛА или любых подозрительных предметов к ним нельзя подходить и тем более трогать. Необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 112.