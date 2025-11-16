За ночь над Ростовской областью уничтожено пять украинских дронов

В ночь на воскресенье, 16 ноября, над Ростовской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
— Всего по стране за эту ночь уничтожены 57 БПЛА, — уточнили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 16 ноября силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку на севере Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах.
— Жертв и пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
