За ночь над Ростовской областью уничтожено пять украинских дронов

Ночью ПВО сбили пять БПЛА над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 16 ноября, над Ростовской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

— Всего по стране за эту ночь уничтожены 57 БПЛА, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 16 ноября силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку на севере Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах.

— Жертв и пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.

