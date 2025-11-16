Жители возвращаются в квартиры после атаки БПЛА в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Жители возвращаются в свои квартиры после атаки БПЛА в Волгограде, в пунктах временного размещения (ПВР) никого нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
«В ПВРах никого нет, люди возвращаются в свои дома», — сообщили в администрации.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения. По данным администрации, 50 человек были размещены в ПВРах.
