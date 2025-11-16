Ричмонд
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв

В Одесской области объявили воздушную тревогу после громкого хлопка.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом пишет ряд украинских Telegram-каналов. После громкого хлопка включили воздушную тревогу.

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении от украинских источников. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Уточняется, что взрыв произошел в 19:30 по местному времени в воскресенье, 16 ноября.

Российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре Украины, местам скопления живой силы противника и техники ВСУ. Киевский режим, подтверждая свою террористическую сущность, наносит удары по гражданским объектам РФ, стараясь посеять панику среди россиян.

Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД Сергей Лавров напомнил, что ВС РФ, в отличие от Украины, никогда не бьют по гражданским объектам и мирному населению. Все попытки киевского режима говорить об обратном являются ложью.

