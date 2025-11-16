Ричмонд
Минобороны: Над регионами РФ сбит 31 украинский беспилотник

Российские силы ПВО за три часа сбили более 30 украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать ряд российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов вечером в воскресенье 16 ноября. Эта попытка была отражена силами российских войск противовоздушной обороны, информирует пресс-служба МО.

За три часа над российской территорией сбит 31 беспилотный аппарат ВСУ, информировали в российском оборонном ведомстве.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в релизе.

Сообщается, что атакованы были шесть регионов РФ. При этом 10 беспилотников сбиты над территорией Курской области, семь — на Белгородщине, по шесть — в небе над Тульской и Орловской областями, по одному — над Брянской и Воронежской.

Ранее сообщалось, что семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Курской областью в период с 14 до 17 часов воскресенья, 16 ноября.

Тогда же над Брянской областью уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

