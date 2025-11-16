Орбан раскрыл, хочет ли Венгрия забрать Закарпатье

Венгрия не претендует на участие в разделе Украины, в частности, не стала бы забирать Закарпатье в случае поступления подобного предложения. Такую позицию озвучил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», — сказал политик в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия является «частью западной цивилизации», несмотря на своё «восточное происхождение».
«Мы принадлежим Западу. Вот где наше место», — сказал венгерский премьер.
Ранее Орбан сообщил, что Евросоюз декларирует поддержку Украины, однако на деле в Брюсселе уже обсуждается ее разделение.
Тем временем Европа подготовила план оккупации Украины. В Интернете появилась карта раздела страны, опубликованная хакерской группой KillNet после взлома локальной сети французской армии.