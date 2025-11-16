Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан раскрыл, хочет ли Венгрия забрать Закарпатье

Орбан заявил, что отказался бы от предложения забрать Закарпатье.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия не претендует на участие в разделе Украины, в частности, не стала бы забирать Закарпатье в случае поступления подобного предложения. Такую позицию озвучил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», — сказал политик в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия является «частью западной цивилизации», несмотря на своё «восточное происхождение».

«Мы принадлежим Западу. Вот где наше место», — сказал венгерский премьер.

Ранее Орбан сообщил, что Евросоюз декларирует поддержку Украины, однако на деле в Брюсселе уже обсуждается ее разделение.

Тем временем Европа подготовила план оккупации Украины. В Интернете появилась карта раздела страны, опубликованная хакерской группой KillNet после взлома локальной сети французской армии.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше