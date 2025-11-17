Ричмонд
В Харьковской области прозвучали взрывы

В Изюме Харьковской области прозвучали взрывы и пропало электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области прозвучали взрывы в ночь на понедельник 17 ноября. Об этом информирует украинское издание «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию.

Речь идёт о населённом пункте Изюм. Вначале сообщалось об одном взрыве, позже «Общественное» проинформировало, что на фоне продолжающихся взрывов на всей территории региона пропало электричество.

При этом данные карты онлайн-оповещений украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Тем временем в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Украинские Telegram-каналы информируют, что после громкого хлопка в городе включили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября взрывы прогремели в Харькове и Сумах.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

