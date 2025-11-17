В Харьковской области прозвучали взрывы в ночь на понедельник 17 ноября. Об этом информирует украинское издание «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию.
Речь идёт о населённом пункте Изюм. Вначале сообщалось об одном взрыве, позже «Общественное» проинформировало, что на фоне продолжающихся взрывов на всей территории региона пропало электричество.
При этом данные карты онлайн-оповещений украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Тем временем в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Украинские Telegram-каналы информируют, что после громкого хлопка в городе включили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября взрывы прогремели в Харькове и Сумах.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.