Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России в течение месяца уничтожили около 20 позиций расчётов FPV-дронов украинских боевиков в районе населённого пункта Работино (Запорожская область), рассказал РИА Новости командир роты с позывным «Немец».
«В течение месяца наши расчёты ударных БПЛА активно выявляли и уничтожали замаскированные позиции расчетов FPV (вид беспилотника — ред.) противника вдоль линии соприкосновения. В течение месяца наши расчёты уничтожили около 20 таких позиций вместе с оборудованием», — сказал «Немец».
FPV-дрон (First Person View — вид от первого лица) — это беспилотник, который оборудован камерой, передающей видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.