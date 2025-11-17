БПЛА Украины атаковали подстанцию в Ульяновской области

Украинские военные предприняли попытку атаковать подстанцию в Ульяновской области в ночь на понедельник 17 ноября. Об этом информировал губернатор региона Алексей Русских.
«Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что электроснабжение населённых пунктов не нарушено.
Губернатор напомнил жителям региона о запрете на распространение в сети любых изображений БПЛА, в том числе обломков от них. Также запрещено снимать фото и видео работы сил противовоздушной обороны, подчеркнул Русских.
Накануне в Минобороны РФ информировали, что за три часа вечером 16 ноября над российской территорией сбит 31 беспилотный аппарат ВСУ.
