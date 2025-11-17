Ричмонд
БПЛА Украины атаковали подстанцию в Ульяновской области

Российские силы ПВО отразили атаку, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать подстанцию в Ульяновской области в ночь на понедельник 17 ноября. Об этом информировал губернатор региона Алексей Русских.

«Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что электроснабжение населённых пунктов не нарушено.

Губернатор напомнил жителям региона о запрете на распространение в сети любых изображений БПЛА, в том числе обломков от них. Также запрещено снимать фото и видео работы сил противовоздушной обороны, подчеркнул Русских.

Накануне в Минобороны РФ информировали, что за три часа вечером 16 ноября над российской территорией сбит 31 беспилотный аппарат ВСУ.

Ранее сообщалось, что атаку БПЛА отразили в Волгограде. Что известно о последствиях, читайте здесь на KP.RU.

