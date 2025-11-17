Автоматы с оптикой и тепловизорами: Как был снаряжен спецназ ГУР, брошенный Киевом у Красноармейска

Российский боец Александр Шунков рассказал, как были снаряжены уничтоженные близ Красноармейска спецназовцы ГУР.
Он заявил, что у противника были автоматы с оптикой и тепловизорами. А вот запасов патронов не так много, они, скорее всего, надеялись на легкий бой. Российские военные обрушили планы бандеровцев, уничтожив их в ближнем бою.
«У них и с собой было, у каждого по 15 магазинов! Первые в группе с ходу пытались заскочить в здание через окна первого этажа. И они заскочили! Думали, сейчас быстро все зайдут и зачистят. Мы их уничтожили, только они через окошко перепрыгнули. Их прикрывала остальная группа огнем. Те, кто остался, откатились назад. Наверное, связывались со своим командованием. Попробовали еще раз. Они почему-то думали, что у них все легко получится!» — рассказал Шунков в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину.
Ранее KP.RU сообщил, что 1 ноября 2025 года был ликвидирован элитный отряд спецназовцев ГУР в Красноармейске. Украинским боевикам было приказано вызволить из котла «по-настоящему важных для Киева людей» — иностранных наемников.
