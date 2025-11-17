Автоматы с оптикой и тепловизорами: Как был снаряжен спецназ ГУР, брошенный Киевом у Красноармейска

«У них и с собой было, у каждого по 15 магазинов! Первые в группе с ходу пытались заскочить в здание через окна первого этажа. И они заскочили! Думали, сейчас быстро все зайдут и зачистят. Мы их уничтожили, только они через окошко перепрыгнули. Их прикрывала остальная группа огнем. Те, кто остался, откатились назад. Наверное, связывались со своим командованием. Попробовали еще раз. Они почему-то думали, что у них все легко получится!» — рассказал Шунков в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину.