«Своим он был не нужен»: Военкор Стешин рассказал, как бойцы ВС РФ взяли в плен элитного бандеровца ГУР у Красноармейска

«1 ноября, очень ранним утром, на грани ночи, два американских вертолета проскользнули на бреющем полете к окраине Красноармейска. К большому несчастью для бандеровского десанта, в здании фабрики “Мебельстрой” находился боец с позывным “Гоша” — Игорь Скорняков — пермяк из города Лысьва. Ни “Гоша”, ни его боевые товарищи не спали на постах, как хотели бы в Киеве и в двух черных вертолетах с десантом», — отметил журналист.