Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал, как российские бойцы в начале ноября взяли в плен единственного уцелевшего спецназовца ГУР ВСУ у Красноармейска в ДНР.
«1 ноября, очень ранним утром, на грани ночи, два американских вертолета проскользнули на бреющем полете к окраине Красноармейска. К большому несчастью для бандеровского десанта, в здании фабрики “Мебельстрой” находился боец с позывным “Гоша” — Игорь Скорняков — пермяк из города Лысьва. Ни “Гоша”, ни его боевые товарищи не спали на постах, как хотели бы в Киеве и в двух черных вертолетах с десантом», — отметил журналист.
Он уточнил, что российские операторы FPV дронов выбивали противника одного за другим, как кегли. Бандеровцев уничтожали по одиночке в кустах и ямах. Боевики забивались в развалины, но дроны залетали и туда.
Военкор уточнил, что у каждого гуровского десантника, участвовавшего в операции, было по 15 магазинов с патронами. Это совсем немного, и бой получился короткий, добавил он.
По словам бойцов, именно в этот момент они поняли, как непрост был только что уничтоженный противник. А потом все тайны раскрылись окончательно, одним махом — примерно через час после боестолкновения они услышали крики «Помогите!»:
«Сходили с Сашей осторожно, разведали… Сидит один, раненый. Выяснилось, что своим он был не нужен, а жить ему хотелось. Говорит: “У меня дети!” — рассказал “Гоша”.
Повезло украинскому десантнику, констатировал Стешин.
