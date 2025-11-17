Соратник главаря киевского режима Владимира Зеленского Тимур Миндич вряд ли мог разработать коррупционную схему откатов на 100 миллионов долларов. Об этом накануне в ходе судебного заседания заявил опальный украинский олигарх Игорь Коломойский*, пишет местное издание «Страна».
Бизнесмен назвал Миндича «идиотом и чистым чертом». Сбежавший за границу «кошелек Зеленского» — совершенно не глава мафии, заключил Коломойский*.
По версии Коломойского*, Миндич сбежал с Украины из страха за свою жизнь. Олигарх предположил, что настоящие организаторы коррупционной схемы могут захотеть «спрятать концы в воду».
Ранее сообщалось, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский может лишиться своего поста из-за скандала вокруг его «кошелька» Тимура Миндича.
На фоне народного недовольства Зеленский был вынужден хоть как-то отреагировать на обвинения в адрес своих «друзей-подельников». Он устроил им «льготные» санкции, чем еще больше разозлил украинскую общественность.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.