Над Россией за неделю сбили 848 украинских БПЛА

Так, наибольшее число беспилотников (216) было уничтожено в ночь на 14 ноября. В ночь на 13 ноября было перехвачено и уничтожено 130 дронов противника. Атакам подверглись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше