Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией за неделю сбили 848 украинских БПЛА

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение прошедшей недели сбили над регионами России 848 украинских беспилотников. Это следует из заявлений Минобороны России, которые проанализировал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Так, наибольшее число беспилотников (216) было уничтожено в ночь на 14 ноября. В ночь на 13 ноября было перехвачено и уничтожено 130 дронов противника. Атакам подверглись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше