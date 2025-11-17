Российские системы противовоздушной обороны за три часа отразили масштабную атаку дронов ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, расчёты ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник самолётного типа.
«16 ноября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
За этот короткий промежуток дежурные средства ПВО нейтрализовали угрозу в небе над шестью регионами страны.
Наибольшее число целей было ликвидировано в небе над Курской областью — там сбили 10 аппаратов. На втором месте Белгородская область, где перехватили семь дронов. Ещё по шесть беспилотников сбили над Тульской и Орловской областями. По одному БПЛА уничтожили расчёты, защищавшие небо над Брянской и Воронежской областями.
В Минобороны подчеркнули, что украинские боевики регулярно нацеливают дроны на гражданскую инфраструктуру в российских регионах. В ответ российская армия наносит удары возмездия высокоточным оружием и собственными дронами исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Прежде стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» установили полный контроль над восточной частью Купянска. В Минобороны уточнили, что украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения.
Сайт KP.RU написал об освобождении российскими бойцами двух населенных пунктов в Запорожской области от украинских боевиков. Так, подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили Ровнополье. А воины группировки войск «Днепр» завершили освобождение Малой Токмачки.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию на купянском направлении в зоне СВО, отметив критическое положение противника. Глава государства уточнил, что украинские боевики в Купянске и Красноармейске оказались полностью заблокированы и окружены, а также лишены возможности свободного маневра и поддержки.