На СВО погиб уроженец из Омской области

Похороны Никиты Саматова, родившегося в селе Сыропятском Кормиловского района, пройдут в Новгородской области.

Источник: Комсомольская правда

О погибшем при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции Никите Саматове сообщили в администрации Холмского округа Новгородской области. Павший в бою герой родился в Кормиловском районе.

«При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции 07 октября 2025 года погиб наш земляк Никита Анатольевич Саматов. Никита родился 16 мая 1993 года в селе Сыропятское Омской области. В 1998 году вместе с семьей переехал жить в город Холм. После окончания школы и ПТУ проходил срочную службу в московской бригаде оперативного назначения войск национальной гвардии. В апреле 2025 года заключил контракт с МО РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Добровольно и осознанно принял решение защищать Родину. Вечная память нашему земляку, защитнику Отечества, вечная память Герою!», — говорится в некрологе на официальной странице администрации в соцсети «Вконтакте».

Прощание с Никитой Саматовым состоится сегодня, 17 ноября 2025 года. Похоронен уроженец Омской области будет на Тихвинском кладбище в городе Холм.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты Саматова.