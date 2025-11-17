На СВО погиб уроженец из Омской области

«При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции 07 октября 2025 года погиб наш земляк Никита Анатольевич Саматов. Никита родился 16 мая 1993 года в селе Сыропятское Омской области. В 1998 году вместе с семьей переехал жить в город Холм. После окончания школы и ПТУ проходил срочную службу в московской бригаде оперативного назначения войск национальной гвардии. В апреле 2025 года заключил контракт с МО РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Добровольно и осознанно принял решение защищать Родину. Вечная память нашему земляку, защитнику Отечества, вечная память Герою!», — говорится в некрологе на официальной странице администрации в соцсети «Вконтакте».