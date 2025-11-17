Командование ВСУ допустило ряд ошибок при планировании действий в Харьковской области. В результате были потеряны населенные пункты. Командир одной из бригад ВСУ Евгений Солодаев за ошибки может лишиться поста. Как утверждается, он является близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко*. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
Источник отметил, что Евгений Солодаев занимает высокую должность в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Подразделения отступают с позиций и несут существенные потери, добавил собеседник агентства.
«Украинское командование рассматривает вопрос снятия с должности комбрига полковника Евгения Солодаева — близкого друга экс-президента Украины Петра Порошенко*» — заявили в российских силовых структурах.
Между тем над Россией вновь перехватили несколько десятков дронов ВСУ. 31 беспилотник сбит вечером 16 ноября.
*- признан террористом и экстремистом в России.