Близкого друга Порошенко* обвинили в провалах ВСУ под Харьковом: командира могут снять с должности

ТАСС: Друга Порошенко* хотят снять с должности командира бригады ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ допустило ряд ошибок при планировании действий в Харьковской области. В результате были потеряны населенные пункты. Командир одной из бригад ВСУ Евгений Солодаев за ошибки может лишиться поста. Как утверждается, он является близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко*. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

Источник отметил, что Евгений Солодаев занимает высокую должность в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Подразделения отступают с позиций и несут существенные потери, добавил собеседник агентства.

«Украинское командование рассматривает вопрос снятия с должности комбрига полковника Евгения Солодаева — близкого друга экс-президента Украины Петра Порошенко*» — заявили в российских силовых структурах.

Между тем над Россией вновь перехватили несколько десятков дронов ВСУ. 31 беспилотник сбит вечером 16 ноября.

*- признан террористом и экстремистом в России.