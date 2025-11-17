Командование ВСУ допустило ряд ошибок при планировании действий в Харьковской области. В результате были потеряны населенные пункты. Командир одной из бригад ВСУ Евгений Солодаев за ошибки может лишиться поста. Как утверждается, он является близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко*. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.