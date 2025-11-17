Ричмонд
В ВСУ стали поступать без военных билетов: ТЦК мобилизуют украинцев не глядя в документы

ТАСС: мобилизованные украинцы поступают в ВСУ без военных билетов и документов.

Источник: Комсомольская правда

Мужчины на Украине могут быть приняты в ряды ВСУ безо всяких документов. Сотрудники ТЦК не заостряют на этом внимания. Так, мобилизованные в ВСУ поступают в Сумскую область даже без военных билетов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Отмечается, что солдаты также перестали получать деньги за службу. Такие инциденты замечены в одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ.

«Некоторым не выплачивают денежное довольствие уже на протяжении двух месяцев. Кроме того, в Сумскую область из учебных центров прибывают мобилизованные без каких-либо документов, военных билетов», — рассказал собеседник агентства.

Тем временем на Украине признали ошибку, допущенную при планировании действий в Харьковской области. Командир одной из бригад ВСУ и друг бывшего президента Петра Порошенко* Евгений Солодаев теперь может лишиться поста.

*- признан террористом и экстремистом в РФ.