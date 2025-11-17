Российские силы противовоздушной обороны показали беспрецедентную эффективность за минувшую неделю. Согласно анализу заявлений Минобороны РФ, расчёты ПВО уничтожили 848 украинских беспилотников.
Наиболее результативной оказалась ночь на 14 ноября, когда военным удалось нейтрализовать 216 воздушных целей. Накануне, в ночь на 13 ноября, были перехвачены и сбиты 130 вражеских дронов.
Воздушные атаки противника затронули обширную территорию страны. Под ударом оказались регионы четырёх федеральных округов — Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского.
Украинские боевики регулярно нацеливают дроны на гражданскую инфраструктуру в российских регионах. В ответ российская армия наносит удары возмездия высокоточным оружием и собственными дронами исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.