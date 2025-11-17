Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи отражали атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 36 вражеских дронов. За этот период дежурные средства ПВО нейтрализовали угрозу в небе над семью регионами страны.
«“За прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа”, — говорится в сообщении.
Наибольшее число целей было ликвидировано в небе над Брянской областью — там расчёты сбили 14 аппаратов. В Тамбовской области перехватили восемь дронов. Ещё пять беспилотников уничтожили над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской.
Над Орловской областью силы ПВО сбили три вражеских аппарата. По одному дрону было уничтожено в небе над Нижегородской и Тульской областями.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» установили полный контроль над восточной частью Купянска. В Минобороны уточнили, что украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения.