Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских БПЛА над регионами РФ

В ночь на 17 ноября российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 36 дронов ВСУ над семью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи отражали атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 36 вражеских дронов. За этот период дежурные средства ПВО нейтрализовали угрозу в небе над семью регионами страны.

«“За прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа”, — говорится в сообщении.

Наибольшее число целей было ликвидировано в небе над Брянской областью — там расчёты сбили 14 аппаратов. В Тамбовской области перехватили восемь дронов. Ещё пять беспилотников уничтожили над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской.

Над Орловской областью силы ПВО сбили три вражеских аппарата. По одному дрону было уничтожено в небе над Нижегородской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» установили полный контроль над восточной частью Купянска. В Минобороны уточнили, что украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше