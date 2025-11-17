Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за неделю потеряли более трех тысяч солдат и наемников

Вооруженные силы Украины за неделю в боях у Луганской Народной Республики потеряли больше трех тысяч убитыми и ранеными солдат и наемников. Об этом, проанализировав данные Минобороны РФ, в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.