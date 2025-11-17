Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за неделю потеряли более трех тысяч солдат и наемников

Раскрыты данные по потерям в рядах ВСУ у границы ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины за неделю в боях у Луганской Народной Республики потеряли больше трех тысяч убитыми и ранеными солдат и наемников. Об этом, проанализировав данные Минобороны РФ, в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном Киевом участке в ЛНР», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, отметил Марочко, за этот период российские военные уничтожили 87 складов боеприпасов, 325 единиц автомобильной техники и 82 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье в Запорожской области. Параллельно подразделения группировки войск «Днепр» завершили освобождение села Малая Токмачка.

Кроме того, российские войска продолжают наступать на Харьковском направлении. Здесь продолжается активное освобождение Купянска.