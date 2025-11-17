В населённом пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наёмники, участвовавшие в боях на стороне Украины, сложили оружие. Об этом ТАСС рассказал командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.
Он сообщил, что часть наёмников смогла покинуть позиции, а те, кто остался, предпочли добровольно сдаться в плен. «Кто смог сбежать — они сбежали, кто не смог — добровольно сложили оружие», — прокомментировал ситуацию командир.
По словам военнослужащего, пленные подтверждают, что их главной целью является получение денежного вознаграждения за участие в боевых действиях. Тима также уточнил детали их работы: перед выполнением боевой задачи у иностранных боевиков забирают все документы. В результате единственными опознавательными знаками, которые у них остаются, становятся шевроны на форме.
Ранее российские силы атаковали лагерь подготовки иностранных наемников в Черниговской области Украины, сообщили источники в силовых структурах РФ. По их данным, потери составили около 200 человек и до 10 единиц техники.