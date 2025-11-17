В ночь на 17 ноября над Воронежской областью сбили пять БПЛА

Как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили пять беспилотников над четырьмя районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Тревожный режим сохраняется.
