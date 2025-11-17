Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь на 17 ноября над Воронежской областью сбили пять БПЛА

Угроза атаки дронов сохраняется в Воронежской области уже 11 часов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область находится уже 11 часов в зоне поражения беспилотников. Дроны атаковали регион с 20.22 воскресенья, 16 ноября. В 22.24 в Россошанском районе завыли сирены, оповещая о возможности непосредственного удара БПЛА.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили пять беспилотников над четырьмя районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Тревожный режим сохраняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше