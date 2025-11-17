Одна из бригад Вооруженных сил Украины предпринимает попытки бежать с позиций в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Кимаковский, сейчас положение ВСУ в Гуляйполе стало критическим. Поэтому одна из бригад не придумала ничего лучше, кроме как бежать с позиций. Выходить украинские боевики пытаются малыми группами.
«Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству», — сказал Кимаковский.
Тем временем, похожая ситуация сложилась в населенном пункте Ямполе в Донецкой Народной Республике. Там боевики Вооруженных сил Украины, оказавшиеся под мощнейшим огневым воздействием российской армии, начали бежать с позиций. Те, кто остаются, открыто отказываются подчиняться командованию.