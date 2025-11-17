Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кимаковский: ВСУ пытаются сбежать из Гуляйполя в Запорожской области

Кимаковский отметил критическое положение ВСУ возле Гуляйполя в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Одна из бригад Вооруженных сил Украины предпринимает попытки бежать с позиций в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Кимаковский, сейчас положение ВСУ в Гуляйполе стало критическим. Поэтому одна из бригад не придумала ничего лучше, кроме как бежать с позиций. Выходить украинские боевики пытаются малыми группами.

«Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству», — сказал Кимаковский.

Тем временем, похожая ситуация сложилась в населенном пункте Ямполе в Донецкой Народной Республике. Там боевики Вооруженных сил Украины, оказавшиеся под мощнейшим огневым воздействием российской армии, начали бежать с позиций. Те, кто остаются, открыто отказываются подчиняться командованию.