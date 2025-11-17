Старшина из Хабаровского края награжден медалью «За боевые отличия»

С марта 2022 года Виктор Кузнецов служил в зоне проведения специальной военной операции в должности механика-водителя боевой машины пехоты БМП-2. Военнослужащий участвовал в удержании позиций в нескольких населенных пунктах, где российские подразделения подвергались плотному артиллерийскому обстрелу.