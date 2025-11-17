Ричмонд
Старшина из Хабаровского края награжден медалью «За боевые отличия»

С марта 2022 года Виктор Кузнецов служил в зоне проведения СВО.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий Восточного военного округа старшина Виктор Кузнецов удостоен государственной награды за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Медаль «За боевые отличия» ему вручили согласно приказу Министра обороны Российской Федерации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С марта 2022 года Виктор Кузнецов служил в зоне проведения специальной военной операции в должности механика-водителя боевой машины пехоты БМП-2. Военнослужащий участвовал в удержании позиций в нескольких населенных пунктах, где российские подразделения подвергались плотному артиллерийскому обстрелу.

В этих сложных условиях старшина Виктор Кузнецов проявил стойкость и отвагу, успешно отражая атаки противника. Благодаря его решительным и профессиональным действиям российским военнослужащим удалось удержать занятые рубежи.

Учебный центр мотострелковых войск, где служит Виктор Кузнецов, дислоцирован в Хабаровском крае.