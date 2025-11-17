ПВО уничтожила украинский БПЛА в Нижегородской области 17 ноября

Противовоздушная оборона перехватила и уничтожила один беспилотник ВСУ самолетного типа в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака была отражена в период с 23:00 16 ноября до 07:00 17 ноября. Всего за прошедшую ночь ПВО сбила 36 вражеских БПЛА на территории семи субъектов страны. Больше дронов было в Брянской области — 14 дронов.
Напомним, что 14 ноября в Нижегородской области также работали дежурные средства ПВО. Они перехватили один украинский беспилотник. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
