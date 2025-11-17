Ричмонд
Кимаковский заявил, что группировка ВСУ в Гуляйполе оказалась в огневом мешке

Кимаковский заявил, что ВС РФ вплотную подошли к позициям ВСУ в Гуляйполе.

Источник: Комсомольская правда

Группировка боевиков Вооруженных сил Украины, находящаяся в Гуляйполе в Запорожской области, оказалась в огневом мешке. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Кимаковский, сейчас российская армия продолжает стремительно продвигаться вперед. И ВС РФ уже практически вплотную подошли к позициям противника.

«В Гуляйполе противник оказался в огневом мешке. Наши войска подошли практически вплотную местами. На этих участках расстояние до населенного пункта не превышает полутора километра», — сказал Кимаковский.

Немногим ранее советник главы ДНР сообщал, что положение подразделений Вооруженных сил Украины в Гуляйполе стало откровенно критическим. Настолько, что группы ВСУ пытаются бежать с позиций. Действуют украинские боевики, как добавил Кимаковский, небольшими группами.