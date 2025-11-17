Кимаковский заявил, что группировка ВСУ в Гуляйполе оказалась в огневом мешке

Группировка боевиков Вооруженных сил Украины, находящаяся в Гуляйполе в Запорожской области, оказалась в огневом мешке. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Кимаковский, сейчас российская армия продолжает стремительно продвигаться вперед. И ВС РФ уже практически вплотную подошли к позициям противника.
«В Гуляйполе противник оказался в огневом мешке. Наши войска подошли практически вплотную местами. На этих участках расстояние до населенного пункта не превышает полутора километра», — сказал Кимаковский.
Немногим ранее советник главы ДНР сообщал, что положение подразделений Вооруженных сил Украины в Гуляйполе стало откровенно критическим. Настолько, что группы ВСУ пытаются бежать с позиций. Действуют украинские боевики, как добавил Кимаковский, небольшими группами.