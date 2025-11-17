Воронежская область находилась в зоне атаки БПЛА почти 13 часов

Утром 17 ноября в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. ОБ этом губернатор Александр Гусев сообщил в 9.12. Регион находился в зоне поражения беспилотников почти 13 часов.
Напомним, в ночь на 17 ноября в военные сбили в Воронежской области пять дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше