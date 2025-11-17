Ричмонд
Воронежская область находилась в зоне атаки БПЛА почти 13 часов

Опасность налета беспилотников отменили в регионе утром 17 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 ноября в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. ОБ этом губернатор Александр Гусев сообщил в 9.12. Регион находился в зоне поражения беспилотников почти 13 часов.

Напомним, в ночь на 17 ноября в военные сбили в Воронежской области пять дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

