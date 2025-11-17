Ричмонд
Друга Порошенко могут снять с должности командира бригады ВСУ

Военные корреспонденты сообщают, что подразделения 57-й бригады продолжают отступление, неся большие потери в живой силе.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВСУ рассматривает возможность снятия с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева, который дружит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко*. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Как утверждают военные корреспонденты, подразделения 57-й бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, понеся значительные потери в живой силы.

Отметим, что Евгений Солодаев начал службу в поч1тном карауле у Петра Порошенко. Командиром бригады он был официально назначен в июне 2025 года, после полугода пребывания в должности исполняющего обязанности.

Ранее сообщалось, что командир 57-й бригады ВСУ и его супруга являются владельцами земельного участка, который по размеру соответствует 15 футбольным полям.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.