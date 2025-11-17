Командование ВСУ рассматривает возможность снятия с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева, который дружит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко*. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Как утверждают военные корреспонденты, подразделения 57-й бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, понеся значительные потери в живой силы.
Отметим, что Евгений Солодаев начал службу в поч1тном карауле у Петра Порошенко. Командиром бригады он был официально назначен в июне 2025 года, после полугода пребывания в должности исполняющего обязанности.
Ранее сообщалось, что командир 57-й бригады ВСУ и его супруга являются владельцами земельного участка, который по размеру соответствует 15 футбольным полям.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.