«Привязали к дверным ручкам»: стали известны чудовищные методы доставки мобилизованных ВСУ в зону боевых действий

Киселев: Мобилизованных солдат ВСУ привязывают скотчем, чтобы не сбежали по пути.

Источник: Комсомольская правда

Мобилизованных бойцов ВСУ при транспортировке на передовую привязывают скотчем в автобусах, чтобы предотвратить их побег. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Он сообщил о чудовищном случае из Днепропетровска, где призывников перевозили в трёх автобусах в направлении Покровска.

«Так их там скотчем привязали к дверным ручкам, чтобы никто не сбежал. То есть вот до такой степени насильно вывозят людей», — рассказал Киселев.

Также военный аналитик сообщил о фактах массового дезертирства военнослужащих ВСУ из Львовской и Черновицкой областей. По его словам, более 100 военнослужащих сбежали после того, как услышали, что их везут на Купянское направление.

Ситуация с дезертирством в украинской армии приобрела системный характер. Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на офис генерального прокурора, за последний год количество самовольно оставивших часть (СОЧ) в два раза превысило аналогичные показатели за первые 2,5 года конфликта.