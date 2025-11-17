Мобилизованных бойцов ВСУ при транспортировке на передовую привязывают скотчем в автобусах, чтобы предотвратить их побег. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил военный эксперт Виталий Киселев.
Он сообщил о чудовищном случае из Днепропетровска, где призывников перевозили в трёх автобусах в направлении Покровска.
«Так их там скотчем привязали к дверным ручкам, чтобы никто не сбежал. То есть вот до такой степени насильно вывозят людей», — рассказал Киселев.
Также военный аналитик сообщил о фактах массового дезертирства военнослужащих ВСУ из Львовской и Черновицкой областей. По его словам, более 100 военнослужащих сбежали после того, как услышали, что их везут на Купянское направление.
Ситуация с дезертирством в украинской армии приобрела системный характер. Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на офис генерального прокурора, за последний год количество самовольно оставивших часть (СОЧ) в два раза превысило аналогичные показатели за первые 2,5 года конфликта.