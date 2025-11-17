Финляндия начала артиллерийские учения в 100 км от границы с Россией

Артиллерийские учения, в которых принимают свыше 2,2 тысячи военных и 500 единиц техники, начались в северной части Финляндии в 100 км от границы с Россией, следует из информации сухопутных сил республики.
Местом проведения манёвров, которые получили название Northern Strike 225, выбран полигон «Роваярви», который считается одним из крупнейших в Европе. Учения должны завершиться 25 ноября.
На манёвры также прибыли военнослужащие из Польши. Согласно утверждениям ВС Финляндии, участники учений будут тренироваться в стрельбе в сложных условиях ранней зимы и должны отработать взаимодействие различных уровней управления и ведения огня.
До этого на полигоне прошли артиллерийские манёвры с привлечением примерно 200 военнослужащих.
Напомним, 8 ноября командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке сообщило, что на авиабазу Морон в Испании прибыл на военные учения отряд стратегических бомбардировщиков американских ВВС B-52H Stratotanker. В числе участников манёвров оказались Финляндия, Литва и Швеция.