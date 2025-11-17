«Конкретной задачи не было»: пленный десантник ВСУ пожаловался на расплывчатые указания командования

При попытке отступить военнослужащий запутался в колючей проволоке, был вынужден снять всё обмундирование и укрыться в одном из зданий. Затем он перебрался в развалины другого дома, где начал кричать и звать на помощь. Его услышали российские военнослужащие, которые эвакуировали раненого и оказали ему первую медицинскую помощь.