«Конкретной задачи не было»: пленный десантник ВСУ пожаловался на расплывчатые указания командования

Украинское командование отправило десантников на деблокирование окружённых в Красноармейске формирований без постановки конкретных боевых задач. Об этом в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Руслан Шахун.
«Конкретной задачи не было в Покровске поставлено. Просто было сказано: высадка с вертолета… и туда вам двигаться. Всё», — вспоминает пленный.
Он участвовал в попытке высадки десанта с вертолета и был взят в плен бойцами 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
По словам Шахуна, 11−12 его сослуживцев получили ранения, не успев даже добраться до ближайших зданий. Сам десантник также был серьёзно ранен — в результате удара дрона ему повредило ногу и оторвало пальцы.
При попытке отступить военнослужащий запутался в колючей проволоке, был вынужден снять всё обмундирование и укрыться в одном из зданий. Затем он перебрался в развалины другого дома, где начал кричать и звать на помощь. Его услышали российские военнослужащие, которые эвакуировали раненого и оказали ему первую медицинскую помощь.
Напомним, российские войска помешали противнику высадить десант в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все участвовавшие в попытке высадки с вертолета были уничтожены.