Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военнослужащие 70-го и 270-го мотострелковых полков уверенно продвигаются на ореховском направлении спецоперации, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Источник: © РИА Новости

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, о котором ведомство сообщило накануне.

«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — приведены слова Белоусова в Telegram-канале Минобороны РФ.

