Белоусов рассказал об успехах российских бойцов на Ореховском направлении

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, о котором ведомство сообщило накануне.
«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — приведены слова Белоусова в Telegram-канале Минобороны РФ.
