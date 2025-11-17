Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны сообщили об ударах по пунктам управления беспилотниками ВСУ

Подразделения Южной группировки войск России уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также авто- и бронетехнику, роботизированные платформы, антенны связи и до 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В МО уточнили, что в ДНР во время воздушной разведки и патрулирования в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были обнаружены 11 пунктов управления украинской беспилотной авиацией. По данным ведомства, было принято решение нанести по ним удары артиллерией и FPV-дронами, в результате чего пункты управления и не менее 18 солдат ВСУ были ликвидированы.

На том же направлении ВСУ потеряли два бронетранспортера и два наземных робототехнических комплекса, доставлявших боеприпасы и продовольствие.

Минобороны также сообщило об уничтожении расчетами ударных дронов четырёх антенн управления БПЛА, двух антенн связи Starlink и пяти автомобилей ВСУ на Краматорско-дружковском направлении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше