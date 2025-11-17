Появилось первое видео применения робота-огнеметчика в зоне СВО

Первые кадры боевой работы робота-огнеметчика на сумском направлении опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа». Маленький «Солнцепек» поразил позиции ВСУ в лесополосе.
Как сообщалось ранее, на новую модификацию установили пакет из десяти ручных огнеметов «Шмель». Также в зоне СВО применяются штурмовые роботы-пулеметчики и гранатометчики, минеры и доставщики грузов из семейства «Курьеров».
Тем временем завершаются испытания модернизированной тяжелой огнеметной системы на базе танка Т-80. Обновленная ТОС стала более точной, дальнобойной и автоматизированной.