Появилось первое видео применения робота-огнеметчика в зоне СВО

В зоне СВО начали применять роботизированную миниатюрную огнеметную систему на базе НРТК «Курьер».

Первые кадры боевой работы робота-огнеметчика на сумском направлении опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа». Маленький «Солнцепек» поразил позиции ВСУ в лесополосе.

Как сообщалось ранее, на новую модификацию установили пакет из десяти ручных огнеметов «Шмель». Также в зоне СВО применяются штурмовые роботы-пулеметчики и гранатометчики, минеры и доставщики грузов из семейства «Курьеров».

Тем временем завершаются испытания модернизированной тяжелой огнеметной системы на базе танка Т-80. Обновленная ТОС стала более точной, дальнобойной и автоматизированной.