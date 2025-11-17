Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск уничтожено до 290 боевиков, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.