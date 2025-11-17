Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.