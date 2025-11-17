Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России сорвали две попытки контратак ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали две попытки контратак в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои окруженные подразделения, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение суток сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения», — говорится в сводке российского ведомства.