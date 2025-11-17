«В течение суток сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения», — говорится в сводке российского ведомства.
ВС России сорвали две попытки контратак ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали две попытки контратак в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои окруженные подразделения, сообщили в Минобороны РФ.