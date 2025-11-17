«Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка “Скала” и 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска, уничтожены до 25 боевиков, сообщило Минобороны РФ.