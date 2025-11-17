Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска, уничтожены до 25 боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка “Скала” и 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина», — говорится в сообщении российского военного ведомства.