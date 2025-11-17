ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97097 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26071 танк и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31363 орудия полевой артиллерии и миномета, 46914 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в министерстве обороны РФ.