Минобороны рассказало об успехах бойцов «Запада» в зоне СВО за сутки

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что только в районе Купянска были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей.