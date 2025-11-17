Ричмонд
Минобороны рассказало об успехах бойцов «Запада» в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вооружённые формирования Украины потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что только в районе Купянска были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей.