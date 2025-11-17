Главное из брифинга Минобороны 17 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. ВС РФ ведут зачистку от украинских боевиков села Ровное.