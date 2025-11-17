ВС РФ освободили за сутки три населенных пункта
Российские военнослужащие взяли под контроль:
- поселок Двуречанское Харьковской области;
- село Платоновка ДНР;
- село Гай Днепропетровской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также двум бригадам и штурмовому полку противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.
«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково Харьковской области, Дроновка ДНР.
В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение суток российские бойцы сорвали две контратаки двух украинских бригад в районах населенных пунктов Благодатовка и Великая Шапковка, проведенные для деблокирования окруженных подразделений.
В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Senator», четыре станции РЭБ и семь автомобилей.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105-мм гаубица L-119, четыре склада боеприпасов и 10 станций РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 210 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, 20 автомобилей, двух станций РЭБ и склада материальных средств.
Подразделения «Центра» продавили оборону противника
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали девять бригад в районах восьми населенных пунктов ДНР и двух населенных пунктов Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. ВС РФ ведут зачистку от украинских боевиков села Ровное.
В течение суток российские бойцы отразили пять атак штурмового полка «Скала» и механизированной бригады ВСУ из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Подразделения ВС РФ уничтожили до 25 украинских военнослужащих и боевую бронированную машину.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы в районе микрорайона Западный освободили более 30 зданий.
«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся вперед в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное Днепропетровской области, Воздвижевка и Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ: свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов и Степногорск Запорожской области.
ВСУ лишились более 80 военнослужащих, боевой бронированной машины, 13 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, шести станций РЭБ, склада боеприпасов и пяти складов материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 104 БПЛА самолетного типа.