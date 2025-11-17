Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 17 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 17 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили за сутки три населенных пункта

Российские военнослужащие взяли под контроль:

  • поселок Двуречанское Харьковской области;
  • село Платоновка ДНР;
  • село Гай Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также двум бригадам и штурмовому полку противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково Харьковской области, Дроновка ДНР.

В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение суток российские бойцы сорвали две контратаки двух украинских бригад в районах населенных пунктов Благодатовка и Великая Шапковка, проведенные для деблокирования окруженных подразделений.

В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Senator», четыре станции РЭБ и семь автомобилей.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105-мм гаубица L-119, четыре склада боеприпасов и 10 станций РЭБ.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 210 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, 20 автомобилей, двух станций РЭБ и склада материальных средств.

Подразделения «Центра» продавили оборону противника

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали девять бригад в районах восьми населенных пунктов ДНР и двух населенных пунктов Днепропетровской области.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. ВС РФ ведут зачистку от украинских боевиков села Ровное.

В течение суток российские бойцы отразили пять атак штурмового полка «Скала» и механизированной бригады ВСУ из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Подразделения ВС РФ уничтожили до 25 украинских военнослужащих и боевую бронированную машину.

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы в районе микрорайона Западный освободили более 30 зданий.

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся вперед в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное Днепропетровской области, Воздвижевка и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ: свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов и Степногорск Запорожской области.

ВСУ лишились более 80 военнослужащих, боевой бронированной машины, 13 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, шести станций РЭБ, склада боеприпасов и пяти складов материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 104 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше