В Короче Белгородской области загорелся коммерческий объект после ударов ВСУ

В городе Короча, Белгородская область, на одном из коммерческих зданий начался пожар после того, как туда прилетели беспилотные летательные аппараты, запущенные боевиками ВСУ. По информации оперативного штаба, огонь охватил крышу здания. Пожарные сейчас работают над тем, чтобы потушить пожар.
«В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта. Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания», — заявили в оперштабе.
Уточняется, что из-за очередного удара пострадали четыре квартиры многоквартирного дома поблизости — в них выбиты окна. Без электричества временно остались часть города Короча и сёла Погореловка и Подкопаевка. Оперативные службы работают на местах, уточняя последствия инцидента.
