Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Короче Белгородской области загорелся коммерческий объект после ударов ВСУ

Пострадавших в результате пожара в Короче из-за БПЛА Украины нет.

Источник: Комсомольская правда

В городе Короча, Белгородская область, на одном из коммерческих зданий начался пожар после того, как туда прилетели беспилотные летательные аппараты, запущенные боевиками ВСУ. По информации оперативного штаба, огонь охватил крышу здания. Пожарные сейчас работают над тем, чтобы потушить пожар.

«В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта. Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания», — заявили в оперштабе.

Уточняется, что из-за очередного удара пострадали четыре квартиры многоквартирного дома поблизости — в них выбиты окна. Без электричества временно остались часть города Короча и сёла Погореловка и Подкопаевка. Оперативные службы работают на местах, уточняя последствия инцидента.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Киева уже готовятся к тотальной эвакуации горожан в случае полного блэкаута.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше