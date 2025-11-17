МИД Черногории вызвал посла России в Подгорице Александра Лукашика

МИД Черногории назвал такие действия недопустимыми и предупредил, что аналогичные заявления «будут квалифицированы как враждебные». Страна продолжит следовать своей внешней политике, «ориентированной на НАТО и ЕС». Лукашик охарактеризовал решение парламента как ухудшение отношений с Москвой и подтверждение статуса недружественного государства.
Напомним, парламент Черногории принял решение об участии военнослужащих страны в миссии НАТО по обучению боевиков ВСУ и оказанию помощи в области безопасности. Известно, что за это решение проголосовали, в том числе, депутаты от пророссийских партий, включая «Демократический фронт».
Ранее KP.RU сообщал, что еще в 2022 году МИД России рекомендовал согражданам критически относиться к поездкам и любым планам, связанным с Черногорией, в связи с ее откровенно русофобской официальной позицией.