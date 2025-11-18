Ричмонд
Над регионами России сбили 18 украинских дронов за три часа

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Газета.Ру

С 20:00 до 23:00 по московскому времени воздушные атаки были отражены над Белгородской (10 БПЛА), Брянской (5 БПЛА), Смоленской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подтвердили в военном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь российские военные перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны.

В ведомстве указали, что атаки фиксировались с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября. По данным министерства, 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской. Еще четыре беспилотника перехватили над Воронежской областью, три — над Орловской, а по одному аппарату уничтожили в границах Нижегородской и Тульской областей.

