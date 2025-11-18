Над регионами России сбили 18 украинских дронов за три часа

С 20:00 до 23:00 по московскому времени воздушные атаки были отражены над Белгородской (10 БПЛА), Брянской (5 БПЛА), Смоленской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областями.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подтвердили в военном ведомстве.
До этого Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь российские военные перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны.
В ведомстве указали, что атаки фиксировались с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября. По данным министерства, 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской. Еще четыре беспилотника перехватили над Воронежской областью, три — над Орловской, а по одному аппарату уничтожили в границах Нижегородской и Тульской областей.