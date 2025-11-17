Военкор Поддубны: дрон ВС РФ получил сигнал крестом у Красноармейска и улетел

Российский дрон зафиксировал на улице человека, который совершал крестное знамение. После чего беспилотник прекратил наблюдение и улетел. Об этом написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
Он уточнил, что инцидент произошел в Гришино, на севере от Красноармейска (украинское название — Покровск). Журналист выразил сомнение, что оставшиеся в городе жители видели похожие видео, где гражданские лица свободно передвигаются по улицам и крестятся.
«Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. (…) Просто для русского человека этот жест многим большее, чем некий сигнал для дроновода. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ как пропасть, она огромна. Российские войска с мирным населением не воюют», — написал военкор.
Ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что в ходе боя на окраине Красноармейска был уничтожен десант спецназовцев ГУР. Тогда разбившие их воины не знали, с кем бьются.