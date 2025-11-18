Десятки взрывов услышали в Днепропетровске

В Днепропетровске зафиксировали серию взрывов. Их услышали в ночь на 18 ноября. Как утверждается, прогремело более 20 взрывов. Об этом пишет местный «24 канал».
По данным телеканала, взрывы прогремели около 00:10. Об инцидентах сообщалось и несколькими часами ранее.
Сейчас на территории Днепропетровской области действует воздушная тревога. Об этом объявили, кроме того, в Кировоградском, Полтавском, Сумском, Черкасском, Черниговском и Харьковском регионам.
Взрывы слышали и прошлой ночью. Их фиксировали в Харьковской области. Сведения передали жители населённого пункта Изюм. Вначале сообщалось об одном взрыве, позже проинформировали, что на фоне продолжающихся взрывов на всей территории региона пропало электричество.