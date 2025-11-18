«Запад» сорвал попытку ВСУ прорваться в Купянск с нескольких направлений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки сорвали попытку противника прорваться в Купянск с нескольких направлений и уничтожили беспилотниками танк Т-72 и несколько единиц транспортных средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.