«Запад» сорвал попытку ВСУ прорваться в Купянск с нескольких направлений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки сорвали попытку противника прорваться в Купянск с нескольких направлений и уничтожили беспилотниками танк Т-72 и несколько единиц транспортных средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На кадрах объективного контроля показано уничтожение расчетами FPV-дронов украинского танка Т-72. Также дроноводы группировки войск “Запад” сожгли боевую бронированную машину “Новатор”, пикап и мотовездеход с боевиками ВСУ, которые пытались прорваться в город с различных направлений», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что операторы беспилотных систем группировки войск «Запад» срывают все попытки противника осуществить деблокирование своих окруженных подразделений в Купянском районе.