«Запад» сорвал попытку ВСУ прорваться в Купянск с нескольких направлений

«На кадрах объективного контроля показано уничтожение расчетами FPV-дронов украинского танка Т-72. Также дроноводы группировки войск “Запад” сожгли боевую бронированную машину “Новатор”, пикап и мотовездеход с боевиками ВСУ, которые пытались прорваться в город с различных направлений», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что операторы беспилотных систем группировки войск «Запад» срывают все попытки противника осуществить деблокирование своих окруженных подразделений в Купянском районе.